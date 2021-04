Kevin Durant Mengamuk di Kandang Timberwolves

jpnn.com, MINNEAPOLIS - Kevin Durant menyumbang 31 poin untuk Brooklyn Nets yang bertandang ke markas Minnesota Timberwolves di Minneapolis, Rabu (14/4) pagi WIB.

Nets yang kekurangan pemain meraih kemenangan besar 127-97.

Durant memimpin Nets menghentikan lima kekalahan beruntun di Minnesota dan mengalahkan Timberwolves untuk kedua kalinya dalam 16 hari terakhir.

Pertandingan dimainkan tanpa kehadiran penonton di Target Center setelah dijadwal ulang dari Senin karena penembakan Daunte Wright oleh polisi, yang memicu protes di sekitar Minneapolis.

Kevin Durant puts up 31 PTS on 11-15 FGM in just 27 minutes of action!@KDTrey5 x @BrooklynNets pic.twitter.com/bMME1HKi7k — NBA (@NBA) April 13, 2021