Kinerja Moncer, BSI Masuk 5 BUMN dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil masuk jajaran 5 besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/anak BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia per Juli 2024.

Di mana kapitalisasi pemilik kode saham BRIS tersebut telah mencapai Rp 116 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko pada acara Market Outlook 2024 dengan tema Cruising the Crossroads on the Narrow Strait yang diadakan oleh Mandiri Manajemen Investasi.

"Capaian BSI ini sejalan dengan cita-cita awal merger BSI untuk menciptakan bank syariah yang inklusif, modern, dan digital. BSI kini menjadi salah satu best performing di market," kata Tiko dalam keterangannya, Kamis (18/7).

BSI bahkan sempat membukukan kapitalisasi pasar lebih besar dari yang diungkapkan Tiko, yaitu mencapai Rp 121,78 triliun pada 30 April 2024.

Alhasil, pada kurun waktu tersebut BRIS menjadi saham paling berharga di urutan ke-13 yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebelumnya, BSI juga resmi masuk jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar pada 14 Maret 2024. Saat itu kapitalisasi pasar BRIS mencapai Rp 131,47 triliun.

Raihan tersebut lebih cepat dari target yang ingin dicapai untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank pada 2025.