Kini Pokemon TCG Academia Hadir di AEON Mall BSD City

jpnn.com, JAKARTA - AKG Entertainment dan PT AEON Mall Indonesia siap menggelar Pokémon Trading Card Game (TCG) Academia.

Event itu bakal di gelar di empat mall AEON di Jabodetabek yaitu, AEON Mall BSD CITY, Sentul City, Jakarta Garden City dan Tanjung Barat.

Di minggu ini, rangkaian acara berlangsung di AEON Mall BSD City pada 17-22 Oktober 2023.

“Pokémon TCG Academia bisa terselenggara berkat dukungan penuh The Pokémon Company dan juga PT AEON Mall Indonesia. The Pokémon Company membantu kami merencanakan dan merancang acara, di sisi lain PT AEON Mall Indonesia telah mendedikasikan AEON MALL BSD CITY, Jakarta Garden City, Sentul City dan Tanjung Barat untuk menjadi arena Pokémon TCG Academia di Indonesia,” ujar Christina Lim, General Manager AKG Entertainment, Official Distributor Pokémon Game Kartu Koleksi di Indonesia.

Christina menambahkan tujuan utama diadakannya Pokemon TCG Academia tersebut untuk mengenalkan dan mengajarkan cara bermain Pokémon Game Kartu Koleksi.

"Terutama untuk mereka yang belum tahu apa itu Kartu Pokémon ataupun cara bermainnya. Semua aktivitas dan acara di Pokémon TCG Academia gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Pengunjung bisa mengikuti semua acara selama kuota tersedia dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan," sambungnya.

Berbagai acara dan aktivitas yang berhubungan dengan Pokémon telah disiapkan bagi para pengunjung Pokémon TCG Academia di empat mall AEON ini.

Ada Learn & Play Pokémon Game Kartu Koleksi; workshop yang dapat diikuti oleh siapa saja yang belum tahu cara bermain atau baru saja memulai bermain Kartu Pokémon.