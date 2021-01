Klasemen NBA: Philadelphia 76ers Kukuh di Puncak

jpnn.com, PHILADELPHIA - Philadelphia 76ers kembali mencatatkan kemenangan pada lanjutan kompetisi liga bola basket NBA, Minggu (3/1) WIB.

Menjamu Charlotte Hornets, 76ers menang 127-112.

Tobias Harris mencetak 24 poin untuk memimpin enam pemain mencatatkan angka dua digit.

Seth Curry menambah 21 poin, Joel Embiid menyumbang 19 poin dan 14 rebound, dan Shake Milton menyumbang 18 poin bagi Sixers, yang memenangi laga ke-18 mereka berturut-turut di kandang.

Triple-double for @BenSimmons25 as the @sixers move to an Eastern Conference-leading 5-1!



15 PTS | 12 REB | 11 AST pic.twitter.com/z5iI4XNv67 — NBA (@NBA) January 3, 2021