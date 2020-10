LA Lakers Juara NBA 2020, LeBron James MVP

jpnn.com, ORLANDO - LA Lakers akhirnya memastikan gelar juara NBA 2020 pada gim keenam final melawan Miami Heat, yang berlangsung di Orlando, Senin (12/10) pagi WIB.

Lakers menang 106-93 dan menghentikan perlawanan Heat 4-2.

Tak seperti di gim kelima (saat kalah 108-111), pada gim pagi tadi Lakers lebih galak sejak awal.

Kuarter pertama unggul 28-20, di kuarter kedua 36-16 dan pada kuarter ketiga 23-22.

The closing call as the @Lakers become 2020 NBA Champions, capturing their 17th title in franchise history! #LakeShow pic.twitter.com/jjgr4qvQ1n — NBA (@NBA) October 12, 2020