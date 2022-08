KLHK Apresiasi Dukungan Pemda untuk FoLU Net Sink 2030

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Pemerintah terus mendorong dan merealisasikan program penurunan emisi sebagai langkah kongkrit atas kesepakatan dunia internasional.

Hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi di berbagai wilayah Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK-RI).

"Jadi ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia melalui Forest and Other Land Uses Sink atau FoLU Net Sink 2030," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanab dan Tata Kelola Lingkungan (PKTL) Kementerian LHK Hanif Faisol di Lampung.

Baca Juga: Indonesia dan Amerika Serikat Jalin Kerja Sama untuk Dukung Folu Net Sink 2030

Ia menambahkan bahwa saat ini program tersebut sudah pada tahap perencanaan operasional. "Jadi kita sudah tidak lagi bicara soal rencana aksi, melainkan sudah kepada operasional," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Hanif menyatakan apresiasinya terhadap Pemprov Lampung atas dukungan pemerintah terhadap program FoLU Net Sink 2030.

"Kami sangat mengapresiasi Pemprov Lampung yang telah melakukan akselerasi dan langkah-langkah dalam mengimplementasikan program nasional ini," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyebutkan, bahwa pihaknya juga telah memiliki program mengenai penurunan emisi.

"Kita mendukung penuh program ini, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No 32 a, Tahun 2012. Hal ini tentunya kami lakukan, selain mendukung pemeintah pusat, tapi juga kami menyadari bahwa penurunan emisi bukan lagi menjadi isu internasional, melainkan persoalan lokal," jelasnya. (dil/jpnn)