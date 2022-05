KLHK Ungkap Strategi Pencapaian Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

jpnn.com, JAKARTA - Sektor Forestry and Other Land Uses (FOLU) diproyeksikan berkontribusi hampir 60 persen dari target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 168 Tahun 2022 menetapkan dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 untuk mendeskripsikan strategi implementasi dalam mencapai target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja menyampaikan, KLHK tidak lama ini melakukan penjabaran peran dan keluaran yang diharapkan dari masing-masing pihak dalam operasional FOLU Net Sink 2030.

Sarwono juga menggarisbawahi kolaborasi antarpihak pemangku kepentingan dan dukungan internasional dalam operasional FOLU Net Sink 2030.

“Namun karena masalah perubahan iklim merupakan permasalahan yang teramat kompleks, ditambah lagi dengan situasi global yang sekarang ini tidak berlebihan jika dikatakan sedang berada dalam suatu situasi multikrisis," ungkapnya.

Suksesnya FOLU Net Sink 2030 ini akan bergantung pada sejauh mana kolaborasi antarpihak di Indonesia dan sikap dunia internasional.

Hal itu dikatakan Sarwono dalam Diskusi Pojok Iklim pada Rabu, 25 Mei 2022 dengan mengangkat tema Strategi Pencapaian Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK Belinda Arunawati Margono menjelaskan ruang lingkup kegiatan FOLU Net Sink 2030.