Pertemuan Bilateral dengan Dubes UK, Menhut Perkuat Kerja Sama Folu Net Sink 2030

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey.

Pertemuan ini membahas tindak lanjut kerja sama RI-UK di bidang kehutanan dalam rangka mendukung strategi FoLU Net Sink 2030.

"Kami sangat serius pada komitmen kami dan mengatasi perubahan iklim, yang kami sebut FoLU, Indonesia FoLU Net Sink 2030," ujar Menhut Raja Antoni, dalam pertemuan di Kementerian Kehutanan, Rabu (11/12).

Kerja sama RI-UK di bidang kehutanan ini dilakukan melalui Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (FLEGT VPA), Multistakeholder Forestry Partnership (MFP Programme), pendanaan hutan berkelanjutan, perhutanan sosial, dan kemitraan sektor swasta.

Selain itu, kedua negara juga menjajaki kolaborasi di forum internasional seperti konferensi PBB (UNCDB dan UNFCCC) dan G20.

Menhut Raja Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan diamanatkan berkontribusi 60% dari target pengurangan emisi nasional.

Oleh karena itu, Menhut Raja Antoni memastikan pihaknya akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait.

