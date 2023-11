Konser Kemanusiaan Untuk Gaza Dimulai, Rp 305 Juta Donasi Terkumpul

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 16 artis dan band ternama Indonesia sepakat tampil profesional tanpa dibayar dalam Konser Kemanusiaan Untuk Gaza.

Konser tersebut diadakan guna menggalang dana bagi para korban sipil agresi militer Israel di Palestina.

Para musisi yang tampil yakni Efek Rumah Kaca, The Adams, Seringai, The Brandals, David Bayu, Danilla, Lomba Sihir, Endah N Rhesa, The Panturas, Kelompok Penerbang Roket, SORE, .Feast, Kunto Aji, Bin Idris, Mustache and Beard, dan White Shoes and The Couples Company.

Konser Kemanusiaan Untuk Gaza terdiri dari 7 sesi yang diadakan dari November hingga Desember 2023.

Tujuh konser yang difasilitasi oleh M Bloc Foundation tersebut diadakan di venue M Bloc Live House, Jakarta Selatan pada malam hari kerja mulai Selasa, 21 November hingga 13 Desember mendatang.

Donasi kehadiran untuk menyaksikan ketujuh konser tersebut bisa didapatkan via Loketcom dengan harga Rp 100.000 per show.

Dilaporkan hingga hari ini, 87 persen dari seluruh donasi kehadiran di tujuh konser tersebut telah terisi.

Setiap malam pada tanggal yang telah ditentukan, akan ada penampilan dua hingga tiga artis yang memainkan live set orisinal dengan durasi mulai dari 30 menit hingga satu jam pertunjukan.