16 Musisi Gelar Konser Kemanusiaan untuk Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Ruang kreatif, M Bloc Space bersama sejumlah musisi Indonesia akan menggelar Konser Kemanusiaan untuk Gaza.

Rangkaian konser untuk menyuarakan dukungan kepada masyarakat Palestina itu bakal digelar dari 21 November hingga 15 Desember 2023 di M Bloc Live House, Jakarta Selatan.

"BUKAN KONSER BIASA. INI KONSER UNTUK MEREKA YANG TERPENJARA DAN TERANIAYA DI TANAH AIRNYA SENDIRI! (Palestina). 16 artis Indonesia sepakat bergerak dan bersuara bersama selama 7 hari kerja dalam 1 misi sukarela kemanusiaan dan solidaritas Palestina," ungkap akun resmi M Bloc Space di Instagram, Senin (20/11).

Sekitar 16 musisi atau band turut terlibat dalam Konser Kemanusiaan untuk Gaza.

Antara lain, Seringai, Efek Rumah Kaca, Kelompok Penerbang Roket, Kunto Aji, Danilla, David Bayu, Bin Idris, Endah N Rhesa, The Panturas, Mustache and Beard, SORE, The Adams, White Shoes and The Couples Company, The Brandals, Feast, dan Lomba Sihir.

Para penampil Konser Kemanusiaan untuk Gaza tidak dibayar sepeser pun, termasuk tim produksi. Semua musisi beraksi secara sukarela.

Adapun para penonton dapat menyumbangkan donasi untuk disalurkan kepada masyarakat Palestina.