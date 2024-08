Konsisten Bela Palestina, Menlu Retno Dianugerahi Bintang Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dianugerahi penghargaan nasional Palestina “Star of Merit of the Order of the State of Palestine” sebagai apresiasi atas jasanya mendukung perjuangan rakyat Palestina selama ini.

Retno menegaskan bahwa penghargaan yang diserahkan oleh Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri Riyad Al-Maliki tersebut merupakan bentuk pengakuan pemerintah Palestina terhadap peran dirinya menyuarakan dan membela hak Palestina di kancah internasional

“Namun, intinya bukan pada medalinya, tetapi pada konsistensi kita membela Palestina karena itu adalah amanah konstitusi kita,” kata Retno di Jakarta, Senin.

Al-Maliki memberikan penghargaan tersebut usai Retno menyampaikan sambutannya saat meresmikan pemugaran Gedung Pancasila di kompleks Kemlu RI. Retno segera mengenakan kalung penghargaan tersebut usai menerimanya.

Menlu RI juga menyatakan, kehadiran Penasihat Presiden Palestina saat Indonesia merayakan kemerdekaannya memiliki makna simbolis yang dalam atas dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Apalagi, Palestina adalah termasuk negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia,” kata Retno, menambahkan.

Sementara, Penasihat Presiden Palestina Al-Maliki menyatakan, penghargaan tersebut mencerminkan eratnya kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Palestina, khususnya antara Retno dengan dirinya sebagai sejawat menteri luar negeri.

“Beliau telah menjadi Menlu selama 10 tahun, sementara saya 17 tahun. Kami sering bertemu, berkoordinasi, dan bahkan berstrategi bersama demi membela perjuangan bangsa Palestina,” kata Al-Maliki.