Konsisten Berinovasi, BRI Insurance Terima Penghargaan Best Brand Popularity 2024

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance kembali menunjukkan keunggulannya di industri asuransi umum dengan meraih penghargaan Best Brand Popularity General Insurance >5T Category pada ajang 6th The Iconomics Indonesia Best Financial Awards 2024.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan dorongan positif bagi mereka unntuk terus konsisten dalam meningkatkan kinerja.

"Kami berkomitmen untuk menjaga posisi sebagai penyedia solusi perlindungan yang terpercaya, sesuai dengan visi kami, yaitu menjadi 'The Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions'," ujar Budi Legowo, dalam keterangannya, Minggu (20/10).

Budi juga menekankan bahwa BRI Insurance akan terus berfokus pada perlindungan aset di sektor ritel dan mikro.

"Kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung ketahanan ekonomi, salah satunya melalui literasi asuransi yang inklusif, agar pelaku usaha dapat berkembang dengan tenang dan aman," tambahnya.

Inisiatif ini sejalan dengan tujuan BRI Insurance dalam memberikan layanan yang mampu melindungi masyarakat dari risiko keuangan.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah dari Kementerian Keuangan, Tony Prianto, juga membahas tantangan dan peluang di sektor keuangan.

Dia menekankan pentingnya sektor keuangan yang kuat, stabil, dan inklusif dalam menghadapi perubahan ekonomi.