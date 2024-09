BRI Insurance Raih Awards 7 Most Popular Brand Of The Year 2024

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) meraih penghargaan sebagai 7 Most Popular Brand Of The Year 2024 dari Jawa Pos dalam Kategori Keuangan (Asuransi Umum).

CEO Jawa Pos Media Leak Kustiyo menyampaikan bahwa penghargaan ini memiliki nilai eksklusivitas yang tinggi.

Dia menyamakan penghargaan ini dengan Bitcoin di dunia cryptocurrency karena kelangkaan dan nilainya.

"Kami berharap penghargaan ini dapat memberikan semangat baru bagi penerima, serta memperkuat komitmen untuk terus menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat," kata Leak Kustiyo, dalam keterangannya, Rabu (4/9).

Sementara itu, Direktur Bisnis BRI Insurance Recky Plangiten mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan dari berbagai pihak pada perusahaan.

"BRI Insurance akan terus berupaya meningkatkan kinerja positif serta memberikan pelayanan terbaik dengan berbagai inovasi sesuai kebutuhan nasabah," tutur Recky.

Awards 7 Most Popular Brand of the Year 2024 merupakan penghargaan yang diberikan kepada tujuh brand terpopuler dalam 60 kategori sektor.

Penilaian dan survei dilakukan oleh instansi terpercaya menggunakan metode multistage area random sampling yang dilakukan di 20 kota besar.