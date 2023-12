Konsisten Dukung NZE 2060, MMS Group Indonesia Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - MMS Group Indonesia (MMSGI) meraih penghargaan EcoVisionary Award: Outstanding Contributions to Energy Transition Excellence dari CNBC Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang telah berkontribusi secara signifikan dalam transisi energi yang berkelanjutan.

MMSGI dinilai telah menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam merealisasikan just and orderly transition di sektor energi dalam rangka mendukung Indonesia Net Zero Emission (NZE) 2060.

Komitmen MMSGI dalam transisi energi semakin nyata pada 2020, di mana sub-holding MMS Solution dibentuk khusus untuk menaungi bisnis energi berkelanjutan.

Partisipasi MMSGI sebagai pembeli kredit karbon merupakan langkah untuk menjadi mendukung pengurangan emisi karbon di Indonesia.

ESG rating MMSGI telah dinilai oleh S&P 2 tahun berturut-turut dengan peningkatan skor sebesar lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan, ESG rating MMSGI tahun ini juga dinilai oleh Sustainalytics. Penilaian ini menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan MMSGI memperoleh perhatian dari lembaga penilai berskala global.

Dalam sektor pertanian jagung MMSGI menerapkan metodologi pertanian yang solid dengan melibatkan universitas sebagai mitra penelitian guna meningkatkan hasil panen dan kualitas melalui peningkatan berkesinambungan dan inovasi. Adapun perusahaan berencana untuk mengembangkan praktik-praktik ini di area seluas 90-100 hektar dalam dua tahun mendatang di Sumatera Selatan.