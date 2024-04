Konsisten Hasilkan Platform Digital, ID Food Boyong 2 Penghargaan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Holding BUMN pangan, ID Food memboyong dua penghargaan pada ajang Digital Technology & Innovation Awards 2024 yang digelar majalah Itech bekerja sama dengan Fordigi BUMN.

Adapun penghargaan yang diraih ID Food, yakni The Best ICT Business Strategy dan The Best Women Digital Leader of The Year.

Apresiasi itu diraih karena sejumlah inovasi ID Food menghasilkan sejumlah platform digital dan pengembangan teknologi serta efektif mendukung aktivitas bisnis pangan.

Direktur Supply Chain Management (SCM) dan Teknologi Informasi ID Food, Bernadetta Raras mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi sekaligus tantangan tersendiri bagi ID Food agar bisa memperkuat transformasi digital sektor pangan.

“Melalui digitalisasi dan penerapan teknologi, proses bisnis menjadi lebih terkonsolidasi, cepat, dan mampu mencetak kinerja perusahaan terbaik,” ujar Raras dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4).

Menurutnya, salah satu inovasi digital yang berdampak bagi penguatan bisnis pangan perusahaan adalah penerapan Sistem Integrated Smart Farming.

Sistem itu terdiri dari smart farming ID Food, Geospatial Information Systems (GIS), dan Precission Farming.

Ketiga aktivitas digital tersebut berkaitan dan memiliki peran penting untuk memperkuat aktivitas bisnis pangan ID Food.