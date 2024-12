Konsisten Terapkan Bisnis Berkelanjutan, Trakindo Raih Gold Winner di ICSA 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo) menyabet penghargaan Gold pada kategori best practice in education di ajang di ajang Indonesia Corporate Sustainability Award (ICSA) 2024



Penghargaan berskala nasional itu diraih atas dasar komitmen Trakindo dalam menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang unggul.



Chief Administration Officer Trakindo Yulia Yasmina menjelaskan keberhasilan Trakindo dalam meraih penghargaan di ICSA 2024 merupakan buah dari konsistensi seluruh insan Trakindo dalam mewujudkan apa yang telah menjadi komitmen perusahaan.

“Trakindo percaya bahwa keberlanjutan merupakan komponen kunci bagi perusahaan dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial saja, tetapi juga membangun keselarasan antara operasional bisnis dan dampaknya bagi sosial dan lingkungan,” kata Yulia dalam siaran persnya, Senin (2/12).



Indonesia Corporate Sustainability Award 2024 adalah acara penghargaan yang diberikan ke perusahaan, individu, dan organisasi yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam penerapan prinsip keberlanjutan di dalam bisnis mereka.

Penghargaan itu mengakui inisiatif keberlanjutan terbaik dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di berbagai sektor industri.

Pada kategori Best Practice in Education, Trakindo mengusung program Sekolah Aman Bencana - Gerakan Transformasi Edukasi (GENERASI).

Sebuah program pengembangan sekolah terstruktur yang dilaksanakan selama tiga tahun (2021-2024), meliputi pelatihan dan pendampingan berbasis sekolah dengan fokus pada perbaikan tata kelola sekolah, penyiapan lingkungan pembelajaran, pembudayaan karakter, integrasi pembelajaran Challenge-Based Learning (CBL), serta menciptakan sekolah ASRI (Aman Bencana, Sehat, dan Ramah Lingkungan).

Adapun pada kategori Best Practice in Creating Shared Value, Trakindo mengusung program beasiswa talenta muda alat berat.

Program beasiswa itu diberikan kepada siswa SMK berprestasi untuk belajar di Politeknik Jurusan Teknik Alat Berat, sehingga siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi positif dalam industri alat berat.



Kedua inisiatif tersebut merupakan perwujudan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Corporate Citizenship Trakindo.

Trakindo menjalankan empat pilar Corporate Citizenship, yaitu Pendidikan, Lingkungan, Kesehatan, dan Bantuan Kemanusiaan.