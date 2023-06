Konten Sosmed Soal Bekerja sambil Berlibur Bikin Resah Warga Indonesia di Australia

Fierza Yamuiz, akrab dipanggil Izzy, pertama kali tiba di Sydney pertengahan tahun 2022 lalu dengan memegang Work and Holiday Visa (WHV).

Dalam setahun Izzy sudah menjelajahi sejumlah tempat di Australia, sambil bekerja di berbagai sektor industri.

"Dari Sydney, saya ke Northern Territory, lalu ke Tasmania, kemudian sekarang di South Australia," kata Izzy.

Baca Juga: Tips Menghadapi Cicilan Rumah yang Kian Mahal di Australia

Ia pernah bekerja sebagai 'kitchen hand' di cafe, di sektor perkebunan, operator mesin, dan 'quality control'.

"Secara uang, operator mesin itu gajinya antara A$29 sampai $32 per jam, tergantung jam kerja, dan itu yang paling tinggi so far ... tapi di QC ini beda rate-nya enggak banyak, tapi jam kerjanya lebih stabil," kata Izzy.

Tapi bukan soal penghasilan yang membuat Izzy resah belakangan ini, melainkan beredarnya sejumlah konten di media sosial tentang penghasilan dan pengalaman hidup pemegang WHV di Australia.

Menurut pengamatan ABC Indonesia, sejumlah konten di Instagram dan TikTok sering menyebut mudahnya mencari pekerjaan bagi peserta WHV dengan penghasilan mencapai puluhan juta per bulan.