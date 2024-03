Kowani Sampaikan Pesan Penting soal Kesetaraan Gender dalam Keluarga di Sidang PBB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Ir Giwo Rubianto Wiyogo MPd menyampaikan pesan penting kesetaraan gender dalam keluarga untuk mendorong pembangunan masyarakat dan bangsa.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kowani yang tampil sebagai pembicara dalam side event Commission on the Status of Women atau Sidang Komisi Status Perempuan ke-68 yang diselenggarakan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Kowani percaya bahwa kesetaraan gender, khususnya di dalam keluarga, merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan di era sekarang ini. Ini bukan hanya tentang kesetaraan status pasangan, sehingga mereka memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan atau perencanaan keluarga untuk masa depan.

"Namun, juga tentang berbagi tanggung jawab rumah tangga rumah tangga, mencari nafkah, dan pengasuhan anak di antara pasangan,” ujar Giwo dalam side event Indonesia bersama Singapura yang mengusung tema “Gender Equality & Family Development in Southeast Asia”, Rabu (14/3).

Giwo menuturkan keluarga yang kuat dan saling mendukung akan memberdayakan laki-laki dan perempuan untuk untuk mencapai aspirasi mereka bersama-sama.

Namun, kesetaraan gender dalam keluarga masih relatif rendah.

Menurut Giwo, tanpa adanya kesadaran gender dalam keluarga, maka akan terjadi kurangnya saling menghormati di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Padahal keseluruhan tatanan masyarakat dimulai dari keluarga.

“Saya percaya bahwa kesetaraan gender dalam keluarga akan membawa tiga manfaat penting manfaat. Pertama, menumbuhkan keharmonisan dan kedamaian. Kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketiga, membantu keuangan keluarga Untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan yang seimbang,” jelas Wakil Presiden International Council of Women (ICW) itu.