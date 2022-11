Lagu Got That Boom Tutup Penampilan Secret Number di Joyland Festival 2022

jpnn.com, JAKARTA - Idol asal Indonesia, Dita Karang mewakili anggota Secret Number lainnya berpamitan dengan para penonton Joyland Festival 2022.

Wanita 25 tahun itu mengatakan penampilan mereka sudah sampai di penghujung acara.

Dia bersama para personel Secret Number lainnya pun berpamitan di pengunjung Joyland Festival 2022 maupun Lockey, sebutan untuk penggemar mereka.

Salah satu personel Secret Number lainnya, Minji menyampaikan ungkapan cinta dan terima kasihnya.

"Terima kasih. Aku cinta kalian. Thank you so much. Lockey sampai jumpa," ujar Minji sambil melambaikan tangan ke arah penonton depan Joyland Stage, Stadion Softball GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11) malam.

Seruan penonton yang meminta agar Secret Number kembali tampil langsung terdengar.

Menanggapi permintaan tersebut, Dita Karang bersama personel Secret Number lainnya akhirnya mempersembahkan satu lagu terakhir.

"Karena kalian masih semangat banget kami masih ada satu lagu lagi deh," kata Dita.