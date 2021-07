Lagu Kolaborasi BTS dan Ed Sheeran Segera Dirilis, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Lagu kolaborasi BTS dan Ed Sheeran berjudul Permission to Dance akan hadir pada Jumat (9/7).

Single tersebut hadir dalam versi instrumental dan akan dirilis bersama lagu Butter, seperti dikutip dari Yonhap, Minggu (4/7).

Butter telah lebih dahulu hadir dan meduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 selama lima minggu berturut-turut.

Baca Juga: Ed Sheeran Siapkan Lagu Baru untuk BTS

"Single baru yang ditulis Ed Sheeran akan menjadi lagu yang menggerakkan ritme di hati orang-orang," kata agensi Big Hit Music.

Permission to Dance menandai proyek kedua BTS dengan Ed Sheeran, setelah single Make It Right.

Single kolaborasi pertama itu masuk dalam album BTS berjudul Map of The Soul: 7 yang dirilis pada 2020.

Baca Juga: Ini Empat Lagu BTS yang Merajai Hot 100 Billboard

Sedangkan proyek lagu kedua yang ditulis Sheeran itu digarap bersama produser Steve Mac, Johnny McDaid dari Snow Patrol dan Jenna Andrews.

Grup idola asal Korea Selatan itu tengah bersiap untuk tampil dalam sebuah pertunjukkan khusus bertajuk A Butterful Getaway with BTS.