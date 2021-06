Lewat Cara ini Kasoem Hearing Center Dukung Dokter Tangani Masalah Pendengaran

jpnn.com, JAKARTA - Kasoem secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap dokter dalam menangani masalah pendengaran.

Managing Director Kasoem Hearing Center, Trista Mutia Kasoem berharap bisa tetap menjadi bagian perjalanan perkembangan ilmu kedokteran.

"Khususnya di bidang neurotologi dan audiologi," ujar Trista saat menghadiri pembukaan acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Otologi (PITO) XII secara daring, Rabu (2/6).

Selain itu, kebutuhan alat pemeriksaan pendengaran yang dimiliki Kasoem sudah masuk ke E-katalog, sehingga lebih memudahkan instansi pemerintah dalam pengadaan barang, khususnya alat pemeriksaan pendengaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Ketua Perhati-KL Cabang Malang, Jawa Timur, Dr. dr. H.Edi Handoko FICS mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan terkini bagi dokter spesialis THT-KL di bidang otologi, neurotologi dan THT komunitas.

"Acara PITO XII ini perdana kami adakan secara online mulai 29-30 Mei 2021 (Workshop Pre Congress) dan pada 4-6 Juni 2021 (Congress)," kata Handoko.

Pada acara ini, pihaknya akan tetap menyajikan plenary, simposium, accepted paper presentation, dan free paper presentation dengan pembicara dari dalam maupun luar negeri.

Para konsultan otologi maupun non otologi, para sejawat dokter spesialis THT-KL serta para program pendidikan dokter spesialis (PPDS) dengan topik Ear Problem Now and Future.