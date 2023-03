Lewat Fatamorgana, The Soffia Merilis Album Baru

jpnn.com, JAKARTA - The Soffia, merilis album terbarunya bertajuk Fatamorgana pada Februari 2023.

Verdy & Martin, dua pemuda kelahiran Jakarta makin mengukuhkan eksistensinya di skena musik pop edm.

Manager The Soffia, Sena menjelaskan perjalanan karir The Soffia di dunia tarik suara dimulai sejak akhir 2022, tepatnya di November 2022.

Kedua personil The Soffia pernah tergabung ke dalam beberapa grup band hingga akhirnya memutuskan mengukuhkan diri sebagai The Soffia.

“Terbilang sangat singkat The Soffia menyelesaikan album Fatamorgana hanya dalam waktu 2 Bulan. Dalam Kurun waktu 2 bulan The Soffia berhasil memproduksi 8 lagu yang salah satu singlenya sendiri adalah nama album mereka Fatamorgana,” katanya.

Materi lagu-lagu The Soffia mengangkat kisah remaja saat ini mulai dari percintaan, kehidupan, pengorbanan dan kekecewaan.

“Antusias dari The Soffia Family (fanbase dari The Soffia) memberikan semangat atas hadirnya The Soffia sebagai penambah warna baru di blantika musik tanah air, hal ini bisa diliat dari banyaknya dukungan di media sosial The Soffia. Banyak dari mereka tidak sabar atas perilisan album Fatamorgana,” seru Sena.

The Soffia juga ingin memberikan apresiasi tinggi kepada penikmatnya dengan menggelar The Soffia Berfatamorgana Launching di wilayah Bandung.