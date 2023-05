Lewat Komunitas PERTIWI, Pertamina Dorong Inklusivitas di Lingkungan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui komunitas Perempuan Pertamina Tangguh Inspiratif Wibawa Integritas (PERTIWI) menggelar Kick Off Programs 2023 dan Inspiring Talkshow yang mengusung tema 'He for She : Men as Allies in Achieving Gender Equality in Business'.

Kegiatan yang bertujuan demi mendorong aspek inklusif di seluruh lingkungan kerja tersebut berlangsung di Ballroom Grha Pertamina, Kamis (4/5).

PERTIWI Pertamina merupakan komunitas pekerja Pertamina yang bertujuan untuk menggaungkan aspek inklusif, khususnya di bidang gender dalam bisnis dan kepemimpinan di Pertamina.

Para anggotanya tidak terbatas pada pekerja wanita saja tetapi juga pekerja pria yang mendukung inklusi gender di dalam perusahaan.

Tahun ini, PERTIWI Pertamina memperkenalkan beberapa Program yang berfokus pada pengembangan kapabilitas baik pekerja wanita maupun talenta muda di dalam perusahaan untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan Pertamina.

Program-program yang didorong oleh PERTIWI Pertamina dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan di level pimpinan.

Pada akhir 2022 telah mencapai 18,1 persen atau meningkat dari 14 persen di akhir 2021.

Di tahun ini, PERTIWI Pertamina meningkatkan targetnya menjadi lebih dari 20 persen sesuai target dari Menteri BUMN.