Lihat, 2 Pecatur Perempuan Bertarung di Atas Boeing 737

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Dua pecatur yang akan bertarung di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, Fioren Carissa (Lampung) dan Alya Sekar Kinasih (Papua) melakukan uji coba di lokasi yang unik pada Kamis (27/5).

Boeing 737! Mereka mengukur kemampuan di atas pesawat bekas. Boeing 737 itu merupakan Restoran Rumah Kayu di Bandar Lampung.

Fioren dan Alya akhirnya bermain dengan hasil imbang alias remis.

"Untuk persiapan secara keseluruhan, atlet catur Provinsi Lampung sudah siap untuk bertanding di PON Papua," kata Public Relation (PR) Percasi Provinsi Lampung Tribuana Ardhia Gharani.

Ia mengatakan ada tiga atlet catur PON Lampung saat ini dalam pemusatan latihan.

Menurutnya, latihan rutin telah dilakukan dan bukan hanya bermain catur, tetapi ada juga latihan fisik seperti pengaturan napas.

Dia menjelaskan menguji tanding ini untuk mengetahui kesiapan fisik maupun mental atlet.

"Try in dengan atlet catur Papua, untuk mengukur kemampuan dari atlet kami sejauh mana dalam bertanding. Rencananya juga akan dilakukan try in dengan atlet dari provinsi lain," kata Tribuana.