Lihat Bagan 16 Besar Piala Afrika 2023, Tim Besar Masih Bertahan

jpnn.com - BOUAKE - Piala Afrika 2023 yang digelar di Pantai Gading menuntaskan fase penyisihan grup.

Sebanyak 16 tim mengantongi tiket babak gugur, termasuk juara bertahan Senegal dan tuan rumah Pantai Gading.

Senegal lulus ke 16 Besar menyandang status juara Grup C.

Tiga kali main, Senegal selalu menang (3-0 vs Gambia, 3-1 vs Kamerun, dan 2-0 vs Guinea).

“Saya sangat puas. Kami memiliki persiapan yang baik sejak TC Desember. Kami berada di grup maut, dan memenangi tiga pertandingan. Saya sangat puas," kata Pelatih Senegal Aliou Cisse.

"Kami akan istirahat sebentar dan punya waktu sekitar lima hari untuk mempersiapkan diri bermain di 16 Besar," imbuhnya.

Pantai Gading menjadi lawan Senegal di 16 Besar.

Tuan rumah masuk Top 16 setelah menjadi satu dari empat peringkat ketiga terbaik.