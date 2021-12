Lihat Detik-Detik Nadeo Argawinata Menyelamatkan Indonesia

jpnn.com, SINGAPURA - Nadeo Argawinata bergerak ke kiri, menepis sepakan Faris Ramli.

Peristiwa itu terjadi pada menit ke-90 dalam leg kedua semifinal Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia vs Singapura di National Stadium, Singapura, Sabtu (25/12) malam.

Sebelum aksi heroik dari Nadeo Argawinata itu, skor sementara 2-2.

Wasit dari Oman Kassem Matar Al Hatmi menunjuk titik penalti setelah menilai bek Skuad Garuda Pratama Arhan membuat pelanggaran di kotak terlarang.

Nadeo Argawinata's spectacular penalty save kept his side in it ????#AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie | #IDNvSGP pic.twitter.com/UjnCDlQSBW