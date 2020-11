Lihat Detik-Detik Si Pemimpin Klasemen Jatuh di FP2 MotoGP Valencia

jpnn.com, VALENCIA - Sang pemimpin klasemen MotoGP 2020 Joan Mir apes dalam latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Jumat (13/11) malam WIB.

Pembalap Suzuki itu lantas tak bisa mempertajam waktunya dan harus puas di urutan ke-12 dalam latihan.

Sementara saingan Mir di klasemen, Alex Rins dan Fabio Quartararo hanya berada di urutan ke-9 dan ke-16.

"Secara keseluruhan itu (latihan Jumat kemarin) hari yang baik. Namun, saya mengalami kecelakaan di FP2, setelah berusaha keras di depan," kata Mir seperti dikutip dari Crash.

If you're going to crash, make sure you do it in practice! ????????



Championship leader @JoanMirOfficial was unharmed by this FP2 fall! ????#EuropeanGP ???? pic.twitter.com/WXDg6B7Ktq — MotoGP™???? (@MotoGP) November 13, 2020