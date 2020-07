Lihat nih, Richard Kyle Hadir di Ultah Anak Jessica Iskandar, Sudah Baikan?

Selasa, 21 Juli 2020 – 19:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Richard Kyle terlihat hadir diperayaan ulang tahun El Barack yang keenam, Selasa (21/7).

Jessica Iskandar juga mengunggah foto mereka bertiga saat lengkap menggunakan kostum power ranger.

Di mana Richard mengenakan kostum ranger hitam, Jessica ranger pink, sedangkan El ranger merah. Mereka berpose ke arah kamera sambil tersenyum.

“Happy birthday EL Barack you mean so much to me! I am so proud of you! I love you,” tulis wanita yang karib disapa Jedar ini.

Keduanya terlihat baik-baik saja saat perayaan ultah El.

Sementara itu, Richard juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada El dengan mengunggah videonya saat menaiki sepeda di dalam rumah.

Tidak hanya itu, dia juga menuliskan doa agar semua harapan El terkabul dan tumbuh menjadi anak yang kuat dan pinter.

“Happy Birthday @alexanderbarackel hope all your wishes come true, grow up to be the strong & smart boy that you are,” tulisnya.