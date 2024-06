Line Up Series dan Film Vision+ di 2024, Ada Dendam hingga Inul & Adam

jpnn.com, JAKARTA - Layanan streaming OTT, Vision+ menggelar acara bertajuk "Content Showcase Parade" yang diadakan di Jakarta, Jumat (31/5).

Sejumlah bintang ternama Vision+ Originals yang hadir, seperti Widyawati, Cinta Laura, Arya Vasco, Inul, Adam Suseno, Zara Adhisty, Naura Hakim, Yasmin Napper, dan lainnya.

Tak hanya itu, penampilan memukau Gabriella Ekaputri dan Nuca menambah kemeriahan acara.

Content Showcase Parade menjadi momen spesial Vision+ untuk merilis deretan film dan Original Series di tahun 2024.

Di antaranya Kartu Keluarga, Just Wanna Say I Love U, Inul dan Adam, Cidro Asmoro 2, Dendam, Second Account, Culture Shock, Arus Liar, dan film Lampir.

Selain itu, untuk mengapresiasi para talent, orang-orang di balik perjalanan Vision+, diadakan pula “Makin Kelas Awards”.

"Kami mengumumkan beberapa judul yang akan tayang di tahun ini," kata Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+, dalam keterangannya, Minggu (2/6).

Dia mengungkapkan bahwa tahun ini, Vision+ juga mengadakan Awarding Night untuk para kemitraan, talent, cast, sutradara yang sudah berkontribusi.