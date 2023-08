Vision+ dan MNC Pictures Umumkan Proyek Serial dan Film Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Vision+ dan MNC Pictures menggelar acara bertajuk 'Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade' pada 10 Agustus 2023.

Ajang tersebut menjadi momen bagi Vision+ dan MNC Pictures untuk mengumumkan berbagai inovasi konten ke depannya.

Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade dihadiri oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo selaku Executive Chairwoman MNC Group, berbagai partner dan media, serta berbagai aktor dan aktris.

Dalam acara tersebut, Vision+ dan MNC Pictures mengumumkan konten-konten yang akan dirilis pada semester kedua tahun 2023, mulai dari judul film, serial, hingga line up artis-artis yang berperan di dalamnya.

Vision+ menampilkan cuplikan dari 7 judul original series pada semester kedua 2023, yaitu TV Love Cinema, CinLock: Love, Camera, Action, Temen Ngekost, Radio, Twisted: The Sinners, Montir Cantik, dan The One.

Selain itu, Vision+ juga mengumumkan performa Vision+ sebagai OTT terkemuka tanah air pada semester pertama 2023.

Sementara itu, MNC Pictures mengumumkan 7 line up film yang bakal dipersembahkan bagi pencinta film Indonesia.

Antara lain, 2 film layar lebar yaitu Petualangan Anak Penangkap Hantu dan Showtime Srimulat yang akan tayang tahun ini.