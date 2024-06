Link Live Streaming 8 Besar VNL 2024 Jepang Vs Kanada, Cek Rapor Kedua Tim

jpnn.com - LODZ – Jepang vs Kanada menjadi partai pembuka perempat final Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putra di Atlas Arena, Lodz, Polandia, Kamis (27/6) malam WIB.

Jepang masuk The Finals (8 Besar) setelah finis di urutan ke-4 klasemen akhir penyisihan, sedangkan Kanada peringkat ke-5.

Jepang dan Kanada sudah ketemu di fase penyisihan, tepatnya di Week 3 atau terakhir, yang digelar di Manila.

Baca Juga: 3 Negara jadi Korban Ganasnya Penutupan Penyisihan VNL 2024

Saat itu Kanada menang dengan susah payah 3-2 (25-21, 20-25, 25-15, 20-25, 15-10).

Di penyisihan, Jepang bermain 12 kali dan mengantongi rekor menang-kalah 9-3.

Sementara itu, Kanada finis dengan menang-kalah 8-4.

Jepang di penyisihan VNL 2024

Vs Argentina 3-1

Vs Serbia 3-0

Vs Kuba 3-2

Vs Italia 1-3

Vs Iran 3-0

Vs Jerman 3-2

Vs Polandia 0-3

Vs Slovenia 3-1

Vs Kanada 2-3

Vs Belanda 3-0

Vs Prancis 3-2

Vs Amerika Serikat 3-0

Kanada di Penyisihan VNL 2024

Vs Turki 3-1

Vs Polandia 1-3

Vs Bulgaria 3-0

Vs Slovenia 2-3

Vs Kuba 3-1

Vs Argentina 1-3

Vs Amerika Serikat 3-1

Vs Serbia 1-3

Vs Jepang 3-2

Vs Jerman 3-0

Vs Brasil 3-0

Vs Belanda 3-2