Link Net Raih 7 Penghargaan dari Indonesia Contact Center Association

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk berhasil meraih tujuh penghargaan dari Indonesia Contact Center Association (ICCA) lewat ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2021.

Tujuh penghargaan yang Link Net raih yaitu, dua penghargaan Platinum untuk kategori The Best Digital Media dan The Best Business Contribution.

Kemudian tiga penghargaan Gold masing-masing untuk kategori The Best Contact Center Operations, The Best Technology Innovation, dan The Best Customer Experience, serta dua penghargaan Silver untuk kategori The Best Employee Engagement dan The Best People Development.

Atas peraihan penghargaan Platinum pada kategori The Best Business Contribution, Link Net berhasil maju mengikuti kompetisi Contact Center Asia Pacific (CC-APAC) Awards 2021.

Head of Customer Interaction PT Link Net Tbk SB Diah Pudjiastuti merasa bangga tahun ini perusahaan bisa kembali menerima penghargaan The Best Contact Center Indonesia dari ICCA dan mengikuti kompetisi CC-APAC Awards.

“Banyak hal yang kami dapatkan dan pelajari daripada memenangkan kompetisi. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh pelanggan setia First Media atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan, juga kepada tim Customer Interaction serta Manajemen PT Link Net Tbk," ucap Diah.

Diah menambahkan, Link Net sebagai perusahaan penyedia layanan cable TV dan fixed broadband internet yang menerapkan customer centricity dalam operasional kerja dan bisnisnya, terus meningkatkan pelayanan.

Dengan upaya dan improvisasi yang dilakukan, Link Net mampu membuktikan bahwa contact center kini tidak lagi sebatas cost center, melainkan sebagai alat komunikasi pemasaran dan revenue contributor bagi perusahaan.