LinkAja Gencar Memperluas Digitalisasi Ekosistem Syariah 

jpnn.com, JAKARTA - LinkAja Syariah, pelopor dompet elektronik tersertifikasi syariah yang diawasi Dewan Pengawas Syariah konsisten mendukung program inklusi keuangan syariah Indonesia.

Hal ini salah satunya melalui partisipasi aktif dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023.

Gelaran pameran ekonomi dan keuangan Syariah terbesar itu diselenggarakan mulai 25 hingga 29 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Kehadiran kami pada ISEF 2023 diharapkan mampu semakin mendorong peningkatan literasi, perluasan inklusi keuangan melalui transformasi digital syariah inklusif dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, " kata Yogi Rizkian Bahar, Chief Executive Officer LinkAja, Sabtu (28/10).

Dalam ISEF 2023 yang mengusung tema 'Accelerating Sharia Economy an Finance Through Digitalization for Inclusive and Sustainable Growth, LinkAja Syariah fokus mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah serta memperluas digitalisasi ekosistem syariah.

Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar teknologi finansial juga dapat mendorong percepatan inklusi keuangan syariah sekaligus perluasan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sepanjang gelaran ISEF 2022 lalu, LinkAja Syariah mencatatatkan pertumbuhan transaksi di merchant partisipan sebesar 6 persen, dan pengguna baru meningkat sebesar 270 persen dibandingkan ISEF sebelumnya (2021).

Tahun ini, pihaknya optimis dapat membantu para mitra UMKM yang tergabung dalam gelaran ISEF meraih peningkatan transaksi dan me pendaftaran pengguna baru yang lebih besar dibandingkan pencapaian sebelumnya.