Lippo Cikarang Datangkan Dokter Ahli untuk Melatih Kader Posyandu

jpnn.com - JAKARTA - PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) sukses menggelar Pelatihan Kader Posyandu di MaxxBox Orange County LCC, Bekasi.

Acara yang dihelat pada 10 Juli itu didukung langsung oleh ahli kesehatan dari RS Medirosa Cikarang, seperti ahli gizi Indah Sari Utami, S.Tr. Gz, dokter spesialis bedah dr. Rilian K.M Walukow, Sp.B, dan dokter spesialis anak dr. Reza Ervanda Zilmi, Sp.A.

Presiden Direktur LPCK Gita Irmasari menjelaskan kegiatan yang digelar melalui kolaborasi dengan Puskesmas Cibatu tersebut bertujuan memberantas stunting yang hingga saat ini masih menjadi fokus utama di Kabupaten Bekasi.

Pelatihan Kader Posyandu diikuti hampir 100 kader posyandu yang berasal dari 47 posyandu di Desa Cibatu, Sukaresmi, dan Pasirsari, Bekasi.

"Kami sangat gembira dan bangga karena LPCK mendapat kesempatan mendukung kegiatan pelatihan kader posyandu yang digelar bersama Puskesmas Cibatu, Bekasi, " kata Gita Irmasari dalam keterangannya, Selasa (16/7).

Dia berharap melalui rangkaian kegiatan yang terus dilaksanakan untuk menciptakan zero new stunting, jumlah masyarakat yang mengalami stunting berkurang, bahkan tidak ada lagi kasus baru di tahun 2025 nanti.

Sementara itu, Camat Cikarang Selatan H. Muhammad Said menyampaikan rasa bangganya kepada penyelenggara maupun seluruh kader posyandu yang hadir dengan penuh semangat ingin belajar untuk memberantas stunting di Kabupaten Bekasi.

Program-program yang mendukung zero new stunting di Kabupaten Bekasi sudah mulai dilakukan LPCK sejak 2023. Dengan digelarnya pelatihan terhadap kader posyandu ini, LPCK berharap bisa menjadi salah satu pendukung program Kabupaten Bekasi dengan menyukseskan zero new stunting di tahun 2025.