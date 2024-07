LSPR Sustainability Manifesto 2030 Diluncurkan dalam Forum Internasional

jpnn.com, JAKARTA - LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute) berkomitmen untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs melalui berbagai inisiatif.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyelenggarakan The 1st LSPR Sustainability and Public Relations Summit 2024 yang diadakan di Catur Dharma Hall, Menara Astra, pada Rabu (24/7).

Acara tersebut berkolaborasi dengan PT Astra Internasional Tbk, Summit ini mengangkat tema "The Role of Public Relations in Communicating Sustainable Practice”.

Founder & CEO LSPR Institute of Communication & Business Prita Kemal Gani menyebutkan summit itu mengkaji pentingnya peran Public Relations (PR) dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam komunikasi perusahaan dan organisasi.

LSPR Sustainability and ESG Manifesto yang disusun hingga 2030 menegaskan komitmen LSPR Institute terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, dengan tujuan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Dengan menargetkan pengurangan jejak karbon, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang lebih baik, manifesto ini mencakup langkah-langkah konkret untuk menciptakan kampus yang ramah lingkungan,” ucap Prita di lokasi.

Baca Juga: LSPR Borong 3 Penghargaaan Anugerah Diktiristek 2023

Selain itu, LSPR Institute berkomitmen untuk mengintegrasikan pendidikan keberlanjutan ke dalam kurikulum, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang sadar lingkungan dan sosial.

Manifesto ini juga LSPR Institute Luncurkan