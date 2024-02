Luminor Kota Sajikan Santapan Tak Terbatas Selama Ramadan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Luminor Kota mempersembahkan pengalaman istimewa di bulan Ramadan dengan program bertajuk 'Treasure of Ramadan'.

Program ini menyajiikan santapan tak terbatas dalam buffet all you can eat, dilengkapi dengan takjil lezat dan hiburan live music.

Pengalaman kuliner istimewa dengan menu spesial Mongolian BBQ yang dibandreol Rp 175 ribu nett per orang.

Jangan lewatkan penawaran Early Bird yang eksklusif hingga 8 Maret 2024, dengan harga istimewa Rp 149.999 nett per orang.

Selain itu, ada promo khusus menginap di Luminor Kota untuk menyambut bulan suci Ramadan.

Dengan harga mulai dari Rp 620 ribu nett per kamar per malam, Anda dapat menikmati akomodasi mewah bersama sarapan/sahur untuk dua orang dan takjil.

Atau pilih paket eksklusif dengan harga Rp 900 ribu nett per kamar per malam, termasuk sarapan/sahur untuk dua orang dan buka puasa untuk dua orang.

Tak hanya itu, ada kesempatan emas untuk memenangkan hadiah umrah gratis dengan syarat dan ketentuan berlaku.