Luncurkan Layanan Apotek, Bumame Farmasi Gunakan Inovasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Bumame Farmasi meluncurkan apotek dengan layanan One Stop Health Solution berbasis teknologi yang dilengkapi inovasi Digital Kiosk.

Salah satu layanan pada Bumame Apotek ialah No Over The Counter (OTC) Display.

Direktur Utama Bumame Farmasi James Wihardja mengatakan No OTC Display berarti tidak ada obat yang dipajang di etalase.

Dengan begitu, pelangga bisa memesan langsung melalui Digital Kiosk atau konsultasi langsung ke apoteker.

"Kami merilis Bumame Apotek untuk memudahkan customer demi memenuhi kebutuhan obat dan vitamin yang dibutuhkan melalui kios digital yang lebih mudah dan praktis," kata James, dikutip dari keterangannya, Selasa (1/3).

Dia memerinci Bumame Apotek juga menyediakan Paket Care untuk pasien Covid-19 berupa paket obat-obatan dan vitamin lengkap.

Kemudian, lanjut dia, ada juga Paket Protection untuk memenuhi kebutuhan vitamin agar imun tubuh masyarakat bisa terjaga.

James menjelaskan Digital Kiosk bekerja sama dengan DAV sehingga layanan yang diberikan menggunakan mesin atau alat transaksi digital.