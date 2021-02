Mahyeldi-Audy Resmi Pimpin Sumbar, Begini Harapan Nevi Zuairina

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo melantik Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Istana Negara Jakarta, Kamis (25/2).

Pasangan yang terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 itu resmi memimpin Sumbar selama lima tahun mendatang.

Pelantikan keduanya mendapat sambutan dan ucapan selamat dari berbagi kalangan. Salah satu disampaikan Politikus PKS, Hj Nevi Zuarina.

Nevi mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Sumbar yang diusung PKS dan PPP itu.

“Laksanakan janji kampanye dan kompak terus membangun Sumbar sampai akhir periode. Melayani rakyat merupakan upaya terbaik dalam mengemban amanah,” ucap Nevi.

“Selamat pak Mahyeldi dan Audy Joinaldy. Jalan panjang perjuangan meraih suara masyarakat Sumbar hari ini berbuah manis. Tetapi ingat, kerja keras menanti Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubermur Sumbar, terutama memutus mata rantai covid-19 dan menjaga krisis jangan sampai kesengsaraan masyarakat Sumbar makin meluas,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI asal Dapil Sumbar II dari PKS ini.

Nevi optimistis Mahyeldi-Audy diusung PKS-PPP ini mampu memimpin Sumbar keluar dari kungkungan pandemi covid-19.

Dia menyebutkan pada 26 Maret pas satu tahun covid-19 menyasar Sumbar. Menurut dia, saat ini penanganan covid-19 di Sumbar on the track sesuai arahan Kemenkes RI dan berpedoman pada standar WHO.