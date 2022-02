Makan Buah Ini Asam Urat Minggat, Patut Dicoba!

jpnn.com, JAKARTA - Asam urat menjadi salah satu penyakit yang sering dialami orang dewasa baik laki-laki dan perempuan.

Kadar asam urat yang tinggi tidak bisa disepelekan karena bisa memicu risiko serangan jantung atau strok.

Asam urat yang menumpuk akan menimbulkan gumpalan kristal yang disebut tophi.

Salah satu tanda asam urat kronis adalah nyeri sendi secara terus menerus.

Beberapa buah mampu menurunkan kadar asam urat dalam darah.

Buah-buahan ini mudah dan murah, yuk disimak:

1. Ceri

Buah tersebut mengandung antosianin yang mampu mengurangi risiko penyakit asam urat hingga 75 persen.

The Dietetics and Food Services dari Changi General Hospital menjelaskan membuat pola diet ramah asam urat dengan buah tinggi vitamin C seperti ceri dapat mengontrol asam urat.