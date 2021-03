Manchester pun Berwarna Merah

jpnn.com, MANCHESTER - Gol dari Bruno Fernandes dan Luke Shaw membuat Manchester berwarna merah.

Dua gol tersebut membuat Manchester City takluk 0-2 dari Manchester United dalam derbi di Etihad Stadium, Senin (8/3) dini hari WIB.

Catatan 15 kemenangan beruntun City di Premier League pun selesai.

MU meraih tiga kemenangan beruntun di Etihad untuk pertama kalinya sejak 2000, sekaligus menyudahi torehan 21 kemenangan beruntun City di semua kompetisi.

28 - Manchester City were beaten for the first time since November 2020 (0-2 v Spurs), ending a run of 28 games without defeat across all competitions for Pep Guardiola’s side. Blow. pic.twitter.com/wSLgK1rsr9 — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2021