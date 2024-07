Mandiri jadi Bank Nasional dengan Penghargaan Terbanyak di FinanceAsia Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menjadi bank nasional yang meraih penghargaan terbanyak pada ajang FinanceAsia tanggal 27 Juni 2024 di Hong Kong.

FinanceAsia adalah media publikasi berbasis di Hong Kong dan memiliki reputasi panjang dalam meliput pasar keuangan serta pasar modal di Asia Pasifik.

Bank dengan aset terbesar di Indonesia itu telah membuktikan prestasinya dengan meraih penghargaan dalam dua kategori di ajang FinanceAsia Awards 2024 dan Asia’s Best Company 2024.

Tidak tanggung-tanggung, Bank Mandiri berhasil mendapatkan total 12 penghargaan sekaligus.

Pada FinanceAsia Awards 2024, Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan Best Bank, Best Sustainable Bank, Biggest ESG Impacts Bank, Best Corporate Bank - Large Corp & MNCs, dan Most Innovative Technology.

Kemudian, pada Asia’s Best Company 2024, Bank Mandiri menerima penghargaan kategori emas (Gold) untuk Most Committed to DEI dan Best CFO. Selain itu, dalam kategori perak (Silver), Bank Mandiri dinobatkan sebagai Best Managed Company, Best Investor Relations, dan Best Large Company.

Pada kategori perunggu (Bronze), Bank Mandiri meraih penghargaan Best CEO dan Most Committed to ESG.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan penghargaan ini diraih atas pencapaian Bank Mandiri yang secara konsisten baik dari sisi finansial dan aspek keberlanjutan.