Manjakan Customer, Bank Mega Ajak Makan Es Krim Hanya Rp 1 MPCPoint

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mega kembali memberikan pengalaman istimewa kepada pemegang kartu kredit utama Bank Mega, sekaligus dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Salah satunya dengan menikmati Es Krim Baskin Robbins hanya dengan Rp 1 MPC Point melalui mekanisme first come, first serve.

Wakil Direktur Utama Bank Mega, Diza Larentie menjelaskan kegiatan kali ini Bank Mega membuat slogan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Es Krim Favorit Kita.

Pada kegiatan ini, Bank Mega menyediakan Es Krim Baskin Robbins dengan ukuran pint dan scoop total sebanyak 1.180 es krim yang bisa dinikmati oleh pemegang kartu kredit Bank Mega.

Pelaksanaan Bikin Jadi Pertama Makan Es Krim Hanya Dengan Rp1 MPC Point ini digelar di tujuh lokasi yang terdapat di lima kota di Indonesia, yakni Jakarta di 2 lokasi (Pondok IndahMall & Central Park), Surabaya di 2 Lokasi (Trans Icon Mall & Tunjungan Plaza 1), Trans Studio Mall-Bandung, Delipark - Medan dan New Trans Studio Mall - Makassar.

MPC Points merupakan program loyalitas nasabah yang terintegrasi dan dapat diakses pada seluruh platform ekosistem CT Corp, dengan penghitungan 1 Point setara dengan Rp 1 Rupiah.

"Dengan hanya menukarkan Rp1 MPC Point yang dimiliki pemegang kartu kredit, maka sudah bisa menikmati es krim Baskin Robbins tersebut di lokasi yang sudah ditentukan dan selama persediaan masih ada," ujar Diza.

Kegiatan ini juga merupakan langkah Bank Mega untuk membangun awareness kepada para nasabah bahwa points yang mereka miliki sangat bernilai dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi di seluruh retail store di bawah naungan CT Corp.