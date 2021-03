Masa Pagebluk, GHO$$ Lahirkan $$$$omeday

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Jakarta, GHO$$ tidak mau kosong melompong di masa pandemi covid-19.

Saat-saat terberat pagebluk ini akhirnya ditumpahkan menjadi sebuah karya terbaru oleh vokalis GHO$$, Diegoshefa.

Bersama tiga kompatriot lainnya, gitaris Diego Aditya Wardhana, bassis Dhemo Anugerah Poetra, dan drummer Thotinius Sinambela, GHO$$ merilis lagu alternative hip hop yang diberi judul $$$$omeday.

"Saya merasa keadaan lesu sebab pandemi telah mengajarkan untuk sebanyak-banyaknya menanam, sesuatu yang bakal kita tuai nanti setelah semua kesedihan ini berakhir," kata Diegoshefa, Jumat (19/3).

GHO$$ dalam lagu $$$$omeday menyajikan groove gelap yang mencerminkan gelegak tidak pernah padam.

Mereka mengisyaratkan bahwa di tengah skeptisisme akibat situasi tidak menentu ini masih terdapat segenggam harapan yang hanya bisa diraih lewat persisten.



"My dreams they gotta catch me, ‘cuz i don’t get to sleep," bunyi salah satu bagian lirik yang ditulis Diegoshefa GHO$$.

Lagu $$$$omeday menjadi gerbang menuju mini album berikut dari GHO$$.

Delapan tahun aktif, GHO$$ telah menerbitkan 2 EP yaitu The Blackest Whiteout (2017) dan Songs For You To Get Fucked Up With (2019). (ded/jpnn)



