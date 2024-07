Masjid Indonesia Pertama di Yokohama Jepang Siap Dibangun, Selebritas Ini Terlibat

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Cinta Quran Foundation memberikan kabar terbaru tentang pembangunan masjid Indonesia pertama di Yokohama, Jepang.

Founder sekaligus CEO Cinta Quran Fatih Karim menyatakan pembangunan masjid tersebut tidak lepas dari kontribusi masyarakat Indonesia.

Dia menjelaskan desain bangunan masjid, standar keamanan dan keselamatan, serta pemilihan material telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Jepang.

Pembangunan masjid tersebut rencananya mulai dilakukan pada akhir November 2024 dan rampung pada 2025.

"Kami sangat bersyukur dapat mengumumkan bahwa pembayaran atas tanah untuk pembangunan masjid telah lunas per Desember 2023," kata Fatih dalam acara Amazing Muharram bertema The Faith - Believe, Surrender, Unstoppable -, di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Hingga saat ini untuk keperluan pembangunan, biaya pajak, perizinan dan lainnya, saldo yang terkumpul adalah 160 juta yen dari total kebutuhan dana 300 juta yen," tuturnya.

Kendati masjid dalam proses perencanaan pembangunan, Arief Junaedi selaku Ketua Komunitas Muslim Jepang Yokohama menyatakan kegiatan ibadah wajib dan kajian konsistenterus berjalan di area sewa dekat lokasi tanah wakaf.

Dia menjelaskan kegiatan kajian tersebut dikelola oleh Pengurus Masjid As-Sholihin Yokohama yang rencananya dibangun.