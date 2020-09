Maskapai Utama Jepang Kembali Buka Penerbangan ke Tiongkok

jpnn.com, TOKYO - Dua maskapai utama Jepang pada Kamis (24/9) mengatakan beberapa rute antara Jepang dan Tiongkok akan segera dilanjutkan menyusul pelonggaran pembatasan oleh otoritas Tiongkok.

Hingga saat ini, All Nippon Airways Co. dan Japan Airlines Co. masing-masing diizinkan untuk mengoperasikan satu rute antara kedua negara itu.

Japan Airlines Co. diizinkan melakukan penerbangan antara bandara Narita di dekat Tokyo dan bandara di Dalian di Provinsi Liaoning, Tiongkok timur laut.

Baca Juga: Pelajar Putri Asal Tiongkok Jadi Korban Penculikan Virtual di Australia

Sementara itu, All Nippon Airways Co. diizinkan untuk mengoperasikan layanan terbatas antara Narita dan Shanghai.

Mulai Rabu (30/9) pekan depan, layanan All Nippon Airways Co. akan diperluas hingga mencakup Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok timur, dan Guangzhou di Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, sementara Japan Airlines Co. akan melanjutkan penerbangan ke Guangzhou mulai 2 Oktober, menurut operator tersebut.

Pelonggaran pembatasan akan menguntungkan kalangan pengusaha karena banyak perusahaan Jepang beroperasi di Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar Jepang.

Baca Juga: Info Terkini Soal Napi WN Tiongkok yang Kabur dari Lapas Tangerang

Dalam kesempatan terpisah, pemerintah Jepang pada hari sebelumnya mengatakan akan melonggarkan pembatasan masuk ke negara itu dari seluruh dunia pada Oktober, meski wisatawan dikecualikan dalam rencana tersebut.

Saat ini, pengunjung dari 159 negara dan wilayah ditolak masuk, namun pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan 1.000 orang asing masuk ke negara itu per harinya, terutama untuk mengakomodasi mereka yang berniat tinggal selama tiga bulan atau lebih, di saat Jepang tengah berupaya untuk lebih melonggarkan persyaratan masuknya.