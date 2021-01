Masyarakat Menunggu Vaksinasi Covid-19, Jangan Sampai Dibuat Kecewa

jpnn.com, JAKARTA - Vaksinasi Covid-19 yang dijalani Presiden Joko Widodo dan para pejabat negara mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

Optimisme itu akan terlihat semakin kuat ketika vaksinasi sudah menyentuh masyarakat luas.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan masyarakat ingin vaksin sampai ke lingkungan terdekat dengan mereka.

"Sehingga mereka punya optimisme, semangat pada gilirannya mereka juga divaksin," di Jakarta pada Rabu (13/1).

Menurutnya, masyarakat akan menunggu vaksinasi covid-19. Namun, kalau waktu menunggu terlalu lama bisa membuat kecewa. Karena itu, menurut Tauhid, proses vaksinasi sebaiknya lebih cepat.

Dia mengatakan, makin besar jangkauan vaksinasi, maka semakin cepat mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

"Saya kira itu akan membuat optimisme bangkit. Saya kira itu mau enggak mau menjadi suatu keharusan," kata Tauhid.

Dia menambahkan, saat ini dibutuhkan penyadaran yang lebih tinggi di level masyarakat terkait vaksinasi. Karena kondisi saat ini hanya beberapa kelompok masyarakat yang sadar terhadap situasi pandemi.