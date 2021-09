Mata Najwa Hingga LIDA Bersaing dalam Indonesian Television Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah program prime time atau jam tayang utama bersaing dalam ajang penghargaan Indonesian Television Awards (ITA) 2021.

Para nominasi kategori Prime Time Non Drama Terpopuler ITA 2021 terdiri dari Lapor Pak! (Trans 7), LIDA 2021 atau Liga Dangdut Indonesia (Indosiar), Mata Najwa (Trans7), On The Spot (Trans7), dan Opera Van Java (Trans7).

Selain itu, kategori Non Prime Time Non Drama juga diperebutkan dalam Indonesian Television Awards 2021.

Para nominasi terdiri dari Brownis (Trans TV), Dahsyatnya 2021 (RCTI), Rumpi No Secret (Trans TV), Si Bolang Bocah Petualang (Trans7), dan Silet (RCTI).

Ajang penghargaan bagi insan pertelevisian, Indonesian Television Awards (ITA) 2021 akan kembali hadir tahun ini.

Pada tahun ke-6 penyelenggaraan, Indonesian Television Awards 2021 bakal memberikan 14 kategori penghargaan.

Penghargaan terdiri dari 9 kategori program televisi dan 5 kategori individu.

Dua kategori di antaranya merupakan kategori baru yaitu ‘Kategori Program Spesial Terpopuler’ dan ‘Kategori Artis Televisi Terpopuler’.