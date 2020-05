Mau Bepergian Lewat Udara? Lewati Dahulu 7 Prosedur Baru Ini

Sabtu, 09 Mei 2020 – 17:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bagi masyarakat yang pengin melakukan perjalanan lewat udara, PT Angkasa Pura II menetapkan tujuh prosedur baru bagi penumpang rute domestik selama masa dilarang mudik Idulfitri 1441 H, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Prosedur baru dalam memproses keberangkatan penumpang itu ditetapkan guna memastikan terpenuhinya ketentuan dan syarat di dalam SE No. 4/2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan SE No. 31/2020 yang diterbikan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan," kata Director of Operations and Services PT Angkasa Pura II (Persero) Muhamad Wasid dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan posedur baru tersebut, meliputi; pertama, titik layanan keberangkatan hanya terdapat di dua titik yaitu di Terminal 2 - Gate 4 dan Terminal 3 - Gate 3.

Di setiap titik terdapat Posko Pengendalian Percepatan Penanganan COVID-19, yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Kedua, di posko itu calon penumpang harus menunjukkan berkas kelengkapan perjalanan seperti misalnya tiket penerbangan, identitas diri, surat keterangan bebas COVID-19, surat keterangan perjalanan, dan berkas lain yang wajib dipenuhi sesuai SE No. 4/2020.

Ketiga, masih di posko yang sama calon penumpang pesawat wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan (Health Alert Card/HAC) dan formulir penyelidikan epidemiologi yang diberikan personel KKP.

Keempat, jika seluruh berkas lengkap dan HAC serta formulir epidemiologi sudah diisi, selanjutnya calon penumpang menuju ke meja pemeriksaan kedua.

Di meja pemeriksaan tersebut, seluruh berkas di cek ulang begitu juga HAC dan formulir penyelidikan epidemiologi, oleh personel KKP.