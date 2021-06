Meghan Markle Lahirkan Anak Kedua, Begini Reaksi Keluarga Kerajaan Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Pangeran Harry dan Meghan Markle mengumumkan kelahiran anak kedua mereka, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, Minggu (6/6).

Meghan melahirkan di Santa Barbara, California pada Jumat (4/6).

Pangeran William dan Catherine Middleton menyambut baik kabar gembira tersebut.

Baca Juga: Curahan Hati Ratu Elizabeth Setelah Mendengar Tuduhan Rasisme dari Meghan dan Harry

"Selamat kepada Harry, Meghan dan Archie," tulis keduanya pada akun @KensingtonRoyal di Twitter, Senin (7/6).

Sambutan baik juga disampaikan oleh Pangeran Charles dan istrinya, Camilla yang mengunggah foto Harry, Meghan, dan putra pertama mereka, Archie pada akun @ClarenceHouse di Twitter.

"Selamat kepada Harry, Meghan dan Archie atas kelahiran bayi Lilibet Diana. Semoga mereka semua baik-baik saja di waktu yang istimewa ini," kata Charles dan Camilla.

Baca Juga: Elizabeth II Sedih Mendengar Harry dan Meghan Markle jadi Korban Rasis di Kerajaan Inggris

Ratu Elizabeth II belum memberikan keterangan resmi, tetapi akun @TheRoyalFamily di Twitter yang digunakan untuk pernyataan dari Istana Buckingham telah mengunggah ucapan selamat kepada Harry, Meghan, dan Archie.

"Selamat kepada Duke dan Duchess of Sussex atas kelahiran Lilibet Diana! Ratu, Pangeran Wales dan Duchess of Cornwall serta Duke dan Duchess of Cambridge senang dengan berita itu. Lilibet adalah cicit ke-11 Yang Mulia Ratu," tulis akun Istana Buckingham di Twitter itu. (mcr9/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: