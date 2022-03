Menaker Ida Dorong Kaum Perempuan Terus Kembangkan Kompetensi Diri

jpnn.com, SURABAYA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, UUD 1945 dan aturan yang berlaku kini memberikan kesempatan besar kepada perempuan untuk masuk di berbagai bidang kehidupan.

Karena itu, kaum perempuan harus terus mengasah diri agar dapat mengisi berbagai ruang yang tersedia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara NU Woman Talk bertajuk Woman Take Action, The Next Woman Leaders and Enterpreneurs yang berlangsung di Surabaya, Jumat (11/3).

Dalam paparannya, Menaker menyatakan, konstitusi membuka peluang besar bagi perempuan untuk berkarya.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi perempuan dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang keperempuanan.

"Apakah peran publik, kepemimpinan politik, termasuk peran untuk menjadi seorang enterpreneur. Kesempatannya itu sangat terbuka. Pertanyaannya, apakah kita mampu memanfaatkan itu?" kata Menaker Ida.

Menurut Menaker, untuk menjawab tantangan tersebut, hal pertama yang harus disiapkan perempuan adalah kompetensi.

Secara umum, SDM Indonesia masih berpendidikan menengah ke bawah.